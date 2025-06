Osimhen resta un rebus | il Napoli lo convoca l’Al-Hilal rilancia

Victor Osimhen continua a essere al centro di un vivace duello di mercato tra il Napoli e l’Al-Hilal. Mentre il club partenopeo lo chiama ufficialmente, il club saudita rilancia con offerte sempre più insistenti. La sua permanenza resta un vero e proprio rebus, tra speranze e incertezze. Il futuro dell’attaccante nigeriano si scrive ancora sulla scena internazionale, e le prossime settimane saranno decisive per il suo destino.

Victor Osimhen sta per tornare. Non a giocare, almeno per ora, ma nei ranghi ufficiali . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net