Osimhen Juve la posizione del Napoli non cambia | rimane una sola destinazione per il bomber nigeriano? Novità sul suo futuro

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più chiaro: il Napoli conferma la sua ferma posizione, mantenendo la clausola da 75 milioni come unica via d’uscita. La Juventus resta in attesa e valuta le prossime mosse, ma al momento non sembrano esserci alternative concrete. La situazione si svelerà nelle prossime settimane, lasciando i tifosi in trepidante attesa di sapere se il bomber nigeriano vestirà presto una nuova maglia.

Osimhen Juve, rimane una sola destinazione? Le ultime novità sul futuro del centravanti di proprietà del Napoli. Che cosa filtra. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli rimane fermo sulle sue posizioni per la cessione di Victor Osimhen: chi vuole il bomber nigeriano dovrà pagare per intero la clausola da 75 milioni. I 40 milioni d’ingaggio offerti dall’ Al-Hilal, e l’assenza di alternative soprattutto in Premier, potrebbero mettere l’attaccante spalle al muro: o accetta l’Arabia Saudita o rischia di rimanere fermo. Il calciomercato Juve, a certe cifre, è sempre più sullo sfondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, la posizione del Napoli non cambia: rimane una sola destinazione per il bomber nigeriano? Novità sul suo futuro

Se Conte resta a Napoli, anche Tudor rimane alla Juventus (Sportmediaset) - Se Antonio Conte decidesse di restare al Napoli, anche Igor Tudor potrebbe continuare la sua avventura alla Juventus, almeno fino al termine del Mondiale per club.

Niente Juve, niente Liverpool e niente Galatasaray: il futuro di Victor Osimhen sarebbe sempre più lontano dall’Europa. Secondo il Corriere dello Sport, l’unica pista davvero concreta per l’attaccante del Napoli porta dritto all’Al Hilal. Il club saudita ha messo s Vai su Facebook

Svolta Juventus-Osimhen, scelta la contropartita per il Napoli - Il Manchester City di Guardiola ha riportato la Juventus alla realtà: urgono rinforzi, ed importanti, in casa bianconera. Lo riporta calciomercato.it

Osimhen Juventus, spunta la telefonata: quel club insiste per il bomber del Napoli. Cosa può succedere nelle prossime settimane - Novità in vista della prossima stagione sul centravanti Come rivelato dal portale turco Fanatik, l’allenatore del Galatasaray O ... Riporta juventusnews24.com