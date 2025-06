Osimhen atteso al raduno ma il Napoli punta alla cessione definitiva

Victor Osimhen è pronto a tornare al raduno, ma il Napoli ha le idee chiare: punta alla cessione definitiva del suo attaccante. La società azzurra aspetta sviluppi concreti per definire il futuro dell’attaccante nigeriano, che potrebbe lasciare definitivamente Napoli. Resta da capire se la trattativa si concretizzerà in breve tempo o se ci saranno colpi di scena, ma una cosa è certa: il calendario del mercato è ormai in pieno fermento.

Il Napoli resta in attesa di sviluppi concreti per Victor Osimhen, rientrato dal prestito.

