Orti e giardini | invasione della Popillia ma ora arrivano le Upupe

Orti e giardini sono sotto attacco: l’invasione della Popillia japonica sta devastando piante e frutti, aggravata dal caldo estivo. Ma non tutto è perduto! Ora, le upupe stanno facendo il loro ingresso, offrendo un aiuto naturale contro questi parassiti. Un equilibrio delicato si crea così tra natura e agricoltura, ricco di opportunità e sfide da affrontare con saggezza. Scopri come proteggere il tuo spazio verde in modo sostenibile.

. Quest’anno chi si prende cura di un orto o di un giardino si sarà probabilmente accorto che la presenza di Popillia japonica (l’insetto che divora le foglie e i frutti di molte piante) è particolarmente elevata: sarà per il caldo, ma è in atto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: popillia - orti - giardini - invasione

Questo insetto invasivo sta devastando le coltivazioni in tutta la Lombardia e Piemonte: stiamo parlando della Popillia japonica. Ma perché sta causando così tanti problemi? Come possiamo riconoscerlo? E cosa possiamo fare per limitare i suoi danni?

