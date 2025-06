Orsara in controtendenza | riduzione della Tari e possibilità di rateizzare i pagamenti

In un’Italia spesso difficile da reinventare, Orsara di Puglia si distingue per un gesto coraggioso: ridurre la TARI e offrire la possibilità di rateizzare i pagamenti. Un’iniziativa che mette al centro le esigenze dei cittadini, dimostrando come un’amministrazione possa fare la differenza. Venerdì 27 giugno, il consiglio comunale ha approvato tre nuove agevolazioni, tra cui una riduzione del 15%, una vera novità nel panorama locale, segnando un passo importante verso una comunità più solidale e sostenibile.

Caso più unico che raro in Italia, l’Amministrazione comunale di Orsara di Puglia, nel consiglio comunale di venerdì 27 giugno, ha ridotto la TARI, la tassa sui rifiuti. Sono tre le agevolazioni introdotte: riduzione del 15% per le utenze domestiche e non domestiche per gli immobili fino a 100. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: orsara - riduzione - tari - controtendenza

Montemurlo è in controtendenza sulla Tari Riduzione del 2,5% per famiglie e imprese - Montemurlo è in controtendenza sulla Tari Riduzione del 2,5% per famiglie e imprese Il Comune ha stabilito anche di azzerarne la parte variabile per le aziende costrette a fermarsi a causa del Covid ... Segnala lanazione.it

Tari, riduzione per imprese e famiglie - La giunta comunale, considerando le difficoltà economiche determinate dall’emergenza sanitaria del Covid- Da lanazione.it