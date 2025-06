Oristanio due club di Serie A sull’attaccante | l’Inter fa attenzione ecco perché

Due club di Serie A sono pronti a sfidarsi per aggiudicarsi l’attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Gaetano Oristanio. Nonostante la retrocessione del Venezia, il suo talento ha attirato l’attenzione dei grandi, con i nerazzurri che monitorano attentamente il suo sviluppo. Questa opportunità potrebbe segnare una svolta importante nella carriera di Oristanio, pronto a lasciare il segno nel massimo campionato italiano. Resta da capire quale sarà la prossima destinazione del promettente attaccante.

Oristanio, due club di Serie A sull'attaccante scuola Inter: i nerazzurri spettatori interessati . Nonostante la retrocessione, la stagione del Venezia ha suscitato notevole interesse. A livello individuale, Gaetano Oristanio ha avuto un ruolo significativo nel club, partecipando a un campionato che rappresenta comunque un passo avanti nel suo percorso di crescita, iniziato all'Inter e continuato con le esperienze a Volendam e Cagliari. Pertanto, è molto probabile che il suo futuro sia ancora in Serie A. I dirigenti dell' Inter sono in attesa di avere notizie riguardo al futuro dell'attaccante trasferito la scorsa stagione.

