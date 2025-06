Oriol Corroto Barcellona chitarra al circolo dei Baratti

Preparati a vivere una serata indimenticabile nel cuore del Borgo antico di Circolo dei Baratti! Domenica 6 luglio, l’atmosfera si accende con la musica catalana di Oriol Corroto, ospite internazionale proveniente da Barcellona, che ci guiderà in un viaggio tra autentiche note d’autore. In perfetta sintonia con questa esperienza sonora, gustosi assaggi di torta fritta e salumi accompagneranno l’evento, creando un connubio perfetto tra musica e convivialità. Non mancare!

