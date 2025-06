Origine degli alimenti Coldiretti raccoglie firme per l' obbligo in etichetta

Coldiretti si mobilita ancora una volta per garantire trasparenza e tracciabilità nel nostro cesto alimentare, raccogliendo firme per l'obbligo di indicare l’origine di tutti i prodotti sulle etichette. Un’iniziativa che coinvolge cittadini di tutta Europa desiderosi di conoscere esattamente da dove provengano gli alimenti che portano in tavola. L’obiettivo? Promuovere legalmente la consapevolezza e la sicurezza alimentare per un futuro più trasparente e sostenibile.

Coldiretti è ancora in campo per la raccolta di firme finalizzata alla presentazione di una proposta di legge per l'obbligo in etichetta dell'origine di tutti i prodotti alimentari e in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Un obiettivo condiviso nelle scorse settimane con tanti cittadini. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Come Coldiretti Matera abbiamo partecipato a Rotondella ad un evento organizzato ogni anno dall’associazione "Città dell’olio". E' stata un’occasione importante per raccogliere firme a sostegno della petizione della Coldiretti per rendere obbligatoria l’origine Vai su Facebook

Stop cibo falso in tavola. Agricoltori in piazza: Firme e piante in dono; Stop cibo falso: origine in etichetta. Firma la petizione; La petizione Ue Coldiretti: 1 milione di firme per trasparenza sull’origine degli alimenti.

Coldiretti festeggia 80 anni e rilancia: "Un milione di firme in Europa per l'obbligo di origine" - Coldiretti festeggia 80 anni e rilancia: "Un milione di firme in Europa per l'obbligo di origine" L'annuncio del presidente nazionale, Prandini, in un'assemblea a Travagliato, Brescia. Riporta rainews.it

Coldiretti, un milione di firme per l'etichetta d’origine in tutta Europa - estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue. Scrive lanazione.it