Organizzatori Pride Budapest siamo quasi 200.000

Un traguardo storico: quasi 200.000 persone si sono unite nella marcia del Pride a Budapest, sfidando il divieto imposto dal governo nazionalista di Viktor Orbán. Un'affluenza senza precedenti che testimonia la forza dell'amore e della solidarietà. Questa incredibile partecipazione non solo celebra la diversità, ma rappresenta anche un potente messaggio di resistenza e speranza per i diritti civili in Ungheria. La marcia di Budapest diventa così un simbolo di libertà e coraggio.

Quasi 200.000 persone hanno marciato a Budapest, secondo gli organizzatori, un'affluenza senza precedenti per la marcia del Pride ungherese, nonostante il divieto imposto dal Primo Ministro nazionalista Viktor Orbán. "Stimiamo il numero di persone presenti tra 180.000 e 200.000. È difficile stimare il numero esatto perché non c'è mai stata così tanta gente al Budapest Pride", ha dichiarato all'AFP la presidente dell'evento Viktoria Radvanyi. Anche il sindaco verde di Budapest, Gergely Karacsony, ha elogiato l'affluenza record. "Grazie, Viktor Orbán, per aver promosso una società più tollerante", ha ironizzato su Facebook. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Organizzatori Pride Budapest, siamo quasi 200.000

