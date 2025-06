Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Olanda 2025 | solita doppietta dei Marquez Bagnaia impotente

La Sprint Race del GP d’Olanda 2025, svoltasi sul celebre circuito di Assen, ha confermato ancora una volta la supremazia dei fratelli Marquez, regalandoci un’altra doppietta memorabile. Bagnaia, invece, si è trovato a lottare senza fortuna, confermando le sfide di questa stagione. Con emozioni adrenaliniche e sorprese inaspettate, i centauri si preparano ora alla lunga prova di domani, pronti a scrivere il prossimo capitolo di questa appassionante corsa.

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP d'Olanda 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto nella ribattezzata Università del Motociclismo e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP d'Oland a, riuscendo a risalire dalla seconda fila in sella alla Ducati ufficiale e continuando a dettare legge dopo la doppietta firmata al Mugello.