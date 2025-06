Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Olanda 2025 | Marc Marquez padrone Bagnaia fatica podio Bezzecchi

La Sprint Race del GP d’Olanda 2025, disputata sul leggendario circuito di Assen, ha regalato emozioni intense e sorprese. Marc Marquez si conferma protagonista, mentre Bagnaia affronta un momento di difficoltà e Bezzecchi fatica a salire sul podio. La battaglia tra i campioni infiamma gli appassionati, creando aspettative per la grande gara di domani, che promette ancora più adrenalina e spettacolo.

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP d’Olanda 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto nella ribattezzata Università del Motociclismo e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP d’Oland a, riuscendo a risalire dalla seconda fila in sella alla Ducati ufficiale e continuando a dettare legge dopo la doppietta firmata al Mugello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Olanda 2025: Marc Marquez padrone, Bagnaia fatica, podio Bezzecchi

