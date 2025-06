Orban vieta il Pride in Ungheria Schlein e Calenda pronti a partire Salis non ci sarà Il premier | Conseguenze penali bisogna tutelare i bambini

L’orizzonte europeo si infiamma con il divieto di Viktor Orban di celebrare il Pride a Budapest, un gesto che scalda le polemiche e accende il dibattito sui diritti civili. Mentre Schlein e Calenda si preparano a partire per mostrare sostegno, il cuore dell’Europa si interroga: come proteggere i bambini e difendere la libertà di espressione? Il futuro della nostra società dipende da questa sfida.

“Il Pride si è trasformato in un affare europeo”, ha detto nelle scorse ore il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony. Ed è proprio così. Gli occhi di tutta l’Europa sono puntati sulla capitale ungherese dove, a partire dalle ore 15, si terrà l’evento della comunità per i diritti Lgbtiq+. Saranno in migliaia a sfidare il divieto di manifestare del premier Viktor Orban. Orban vieta il Pride in Ungheria, Schlein e Calenda pronti a partire. Il premier: “Conseguenze penali, bisogna tutelare i bambini” (ANSA FOTO) – Notizie.com Il casus belli sta nella normativa, approvata di recente dal governo ungherese, che impedisce di fatto manifestazioni come il Pride e impone multe fino a cinquecento euro per gli eventuali partecipanti. 🔗 Leggi su Notizie.com