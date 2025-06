Orban vieta il Pride in Ungheria Schlein e Calenda pronti a partire Il premier | Conseguenze penali bisogna tutelare i bambini

In un momento in cui i diritti civili sono al centro del dibattito europeo, la decisione di Viktor Orban di vietare il Pride in Ungheria ha acceso le polemiche e mobilitato leader come Schlein e Calenda, pronti a sfidare il divieto. Mentre migliaia di persone si preparano a manifestare a Budapest, il mondo guarda con attenzione: questa sfida rappresenta un’importante battaglia per la tutela dei diritti dei bambini e dell’intera comunità Lgbtiq+.

“Il Pride si è trasformato in un affare europeo”, ha detto nelle scorse ore il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony. Ed è proprio così. Gli occhi di tutta l’Europa sono puntati sulla capitale ungherese dove, a partire dalle ore 15, si terrĂ l’evento della comunitĂ per i diritti Lgbtiq+. Saranno in migliaia a sfidare il divieto di manifestare del premier Viktor Orban. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il casus belli sta nella normativa, approvata di recente dal governo ungherese, che impedisce di fatto manifestazioni come il Pride e impone multe fino a cinquecento euro per gli eventuali partecipanti. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Orban vieta il Pride in Ungheria, Schlein e Calenda pronti a partire. Il premier: “Conseguenze penali, bisogna tutelare i bambini”

