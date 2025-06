Ora lo Stato paga le aziende fornitrici entro 30 giorni | la svolta storica nella Pubblica amministrazione italiana

L’Italia fa un passo avanti decisivo: la pubblica amministrazione ora paga le aziende fornitrici entro 30 giorni, segnando una svolta storica nella gestione dei pagamenti pubblici. Un traguardo che rafforza la fiducia nel sistema e stimola la crescita economica. Nel 2024, il nostro Paese dimostra di saper rispettare i tempi promessi: un segnale positivo per imprese e cittadini. La grande novità sta nel fatto che…

Per l’Italia si tratta di un traguardo storico: lo Stato è diventato un buon pagatore. Nel 2024, finalmente, la Pubblica amministrazione italiana ha raggiunto l’obiettivo di saldare le fatture delle aziende fornitrici nei tempi previsti dalla legge, e perfino con qualche giorno d’anticipo. I termini normativi sono in generale 30 giorni, che salgono a 60 per i fornitori nel settore della sanità. Secondo i dati del monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, i ministeri lo scorso anno hanno pagato in 29 giorni, gli enti locali in 26, la sanità è arrivata ad abbassare la data di saldo delle fatture fino a 35 giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it