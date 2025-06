Opposizione Orban | evitare provocazioni

In un momento di crescente tensione politica a Budapest, Peter Magyar, principale oppositore di Viktor Orban, invita alla calma e alla responsabilità. "Il nostro Paese non può più permettersi un premier che incita all'odio", afferma, sottolineando l'importanza di un leader che unisca e protegga tutti gli ungheresi. In un clima di sfide e divisioni, si spera che questa chiamata alla moderazione possa tracciare una strada verso un futuro più stabile e inclusivo.

15.05 "Chiedo a tutti di non cedere ad alcuna provocazione. Se qualcuno oggi a Budapest si farà male, solo Viktor Orban ne sarà responsabile":lo scrive sui social Peter Magyar, il principale oppositore del premier ungherese e sfidante alle prossime politiche. "Il nostro Paese -afferma- non può più avere un primo ministro che non protegga e rappresenti tutti gli ungheresi.Il compito di un leader di un Paese non è incitare all'odio, ma seppellire le trincee.Non dovrebbe dividere ma tendere una mano e proteggere tutti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: orban - opposizione - evitare - provocazioni

In Comune con il sindaco di Budapest, Karácsony Gergely, che coraggiosamente ha sfidato il divieto di Orban al Pride e che continua a combattere per la democrazia liberale in un paese che la sta perdendo. Vai su Facebook

Leader opposizione Ungheria a Pride,non cedete alle provocazioni; Ungheria, protesta contro Orban: fumogeni e caos in Parlamento, ma la legge sul Pride passa | .it; Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Spd: Importante che vinca Letta e non postfascista Meloni.

Leader opposizione Ungheria a Pride,non cedete alle provocazioni - Se qualcuno oggi a Budapest si farà male, solo Viktor Orbán ne sarà responsabile": lo scrive sui social Peter Magyar, il principale oppositore del ... Si legge su msn.com

Tensione politica a Budapest: peter magyar accusa viktor orbán di responsabilità in caso di scontri - Peter Magyar lancia un appello a Budapest per evitare violenze e responsabilizza Viktor Orbán in vista delle elezioni in Ungheria, mentre cresce la tensione politica e il rischio di scontri nelle stra ... Secondo gaeta.it