Operazione strade sicure con esercito nelle stazioni la Provincia dice Sì

L’operazione "Strade Sicure" torna protagonista nelle nostre stazioni, garantendo sicurezza e tranquillità per cittadini e lavoratori. La collaborazione tra le forze dell’ordine e l’Esercito rafforza il senso di protezione, dimostrando come un impegno condiviso possa fare la differenza. Un sincero grazie a tutte le istituzioni coinvolte, che con determinazione e collaborazione rendono le nostre strade più sicure: insieme, possiamo costruire un territorio più protetto per tutti.

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai componenti stabili del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e in particolare al Prefetto che ha accolto l’invito a trasmettere al ministero competente la richiesta di attivazione dell’operazione 'Strade Sicure' sul territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

