Operazione Nostalgia in campo tanti cuori giallorossi | presente anche Totti

Operazione Nostalgia riunisce cuore, passione e ricordi indelebili per la Roma, con la partecipazione di leggende come Totti. Vedere queste stelle del passato calcare ancora il terreno di gioco è un'emozione unica, capace di avvicinare generazioni diverse attraverso il fascino del calcio. Questa iniziativa, ormai iconica, si conferma un momento speciale di festa e condivisione, dove passato e presente si incontrano in un abbraccio che rende il cuore giallorosso più forte che mai.

Vedere sul terreno di gioco le leggende del calcio del passato è sempre emozionante e permette anche ai più giovani di ammirare quei giocatori di cui hanno solamente sentito raccontare le gesta. Anche questo è il senso di Operazione Nostalgia, un’iniziativa che negli ultimi anni sta riscuotendo molto successo sia da parte del pubblico sia direttamente dagli ex calciatori che rispondono presente ai raduni organizzati e che in campo si divertono ancora come se fossero nel pieno della loro carriera. Se qualche giorno fa il teatro di questa iniziativa è stato il Tardini di Parma, nella serata odierna ad accedersi sono stati i riflettori dello dello Stadio Menti di Vicenza, che ha aperto le porte ad Operazione Nostalgia per una nuova serata di divertimento e di aggregazione, che è in primis la peculiarità di questa iniziativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Operazione Nostalgia, in campo tanti cuori giallorossi: presente anche Totti

