Operazione in carcere a Prato perquisiti 127 detenuti Indagati anche 3 agenti per aggressione a killer Denisa

Un'ampia operazione nel carcere di Prato ha portato alla perquisizione di 127 detenuti, coinvolti anche in reati di mafia, e all'indagine su tre agenti penitenziari. La missione ha scoperto telefoni e droga nascosti tra le mura carcerarie, mentre si indaga sull'aggressione a Vasile Frumuzache, reo dei delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Un episodio che solleva ancora molte domande sulla sicurezza e le infiltrazioni interne. Continua a leggere.

Maxi operazione nel carcere di Prato, dove entravano telefoni e droga. Coinvolti quattro agenti penitenziari e perquisiti 127 detenuti anche per reati di mafia. Indagati anche tre agenti l'aggressione in carcere fatta a Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: agenti - carcere - operazione - prato

Tensione al carcere di Giarre, detenuto scarica l'estintore contro gli agenti penitenziari - Questa mattina, al carcere di Giarre, un detenuto ha scatenato il caos durante il consiglio di disciplina.

OPERAZIONE ANTIMAFIA DELLA DDA DI CATANIA, ORDINANZA PER OTTO PERSONE Un'ordinanza cautelare nei confronti di otto persone è stata eseguita nelle province di Catania e Pavia da 80 finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanz Vai su Facebook

Perquisizioni nel carcere di Prato, indagati agenti e detenuti; Prato, giro di cellulari e droga nel carcere, maxi operazione della Procura: 127 perquisizioni, indagati 3 agenti e 10 detenuti; Perquisizioni nel carcere di Prato, dentro arrivavano cellulari e droga.

Operazione in carcere a Prato, perquisiti 127 detenuti. Indagati anche 3 agenti per aggressione a killer Denisa - Coinvolti quattro agenti penitenziari e perquisiti 127 detenuti anche per reati di mafia. Lo riporta fanpage.it

Perquisizioni nel carcere di Prato, indagati agenti e detenuti - Vasta operazione nel carcere di Prato contro l'ingresso di telefoni cellulari e droga ai detenuti dei reparti Alta Sicurezza e Media Sicurezza, anche per reati mafiosi. ansa.it scrive