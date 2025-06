Operazione Artemisia nove condanne tra cui l’ex deputato regionale siciliano Giovanni Lo Sciuto

L'Operazione Artemisia ha portato a nove condanne, tra cui quella di Giovanni Lo Sciuto, ex deputato regionale di Forza Italia, condannato a 12 anni di reclusione. L'indagine ha svelato una rete di corruzione e clientelismo nel Trapanese, sollevando anche il sospetto di una loggia massonica segreta. Questa vicenda scuote le fondamenta della politica siciliana, evidenziando come interessi oscuri possano infiltrarsi nelle istituzioni pubbliche, minando la fiducia dei cittadini.

Condanna a 12 anni per l’ex deputato regionale di Forza Italia, Giovanni Lo Sciuto, il processo scaturito dall ’operazione Artemisia riguardante un’indagine su presunti casi di corruzione e sull’esistenza di una loggia massonica segreta nel Trapanese. Per l’accusa, Lo Sciuto era al vertice di una rete di potere affaristico e clientelare. L’inchiesta, condotta dai Carabinieri, aveva ipotizzato anche l’esistenza di una loggia segreta, la cosiddetta “Loggia Hypsas”, creata per condizionare la vita politica e amministrativa del Trapanese. Questa ricostruzione, però, non è stata accolta dai giudici, che hanno escluso l’associazione massonica con finalitĂ illecite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Operazione Artemisia, nove condanne tra cui l’ex deputato regionale siciliano Giovanni Lo Sciuto

In questa notizia si parla di: sciuto - operazione - artemisia - deputato

