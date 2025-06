Operaio schiacciato dall’escavatore Due anni al datore di lavoro recidivo

Tragedia sul lavoro a Besana: un uomo di 50 anni perde la vita sotto l’escavatore che guidava, e il datore di lavoro, recidivo, viene condannato a due anni di reclusione per omicidio colposo. Un caso che scuote le coscienze e solleva importanti domande sulla sicurezza nei cantieri. La sentenza del Tribunale di Monza evidenzia quanto sia fondamentale rafforzare le norme e prevenire simili tragedie.

Due anni di reclusione per l' omicidio colposo di un operaio morto schiacciato sotto il peso della cabina dell'escavatore che stava guidando, con la revoca della pena sospesa che aveva già ottenuto per un altro incidente sul lavoro. È la condanna decisa dal Tribunale di Monza per l'infortunio avvenuto l'11 gennaio 2022 all'interno di un cantiere edile a Besana e costato la vita a Stefano Anastasio, 50enne originario di Maddaloni, in provincia di Caserta, e residente a Casatenovo, nel Lecchese. Imputato Gianni Sassella, titolare della ditta per cui lavorava la vittima, che ha lasciato una moglie e due figli.

