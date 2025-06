Opera in concerto e serata di danza | il weekend del Teatro Massimo

Vivi un weekend straordinario al Teatro Massimo con un evento imperdibile: una serata di pura magia tra opera in concerto e danza. L’estate al massimo si tinge di emozioni, portandoti nella splendida Sala Grande di piazza Verdi. Il 28 giugno alle 21, lasciati incantare dal canto lirico, patrimonio dell’umanità UNESCO, diretto dall’Orchestra in un’esibizione che promette meraviglia. Preparati a immergerti in un’esperienza culturale senza precedenti!

L'estate del Teatro Massimo presenta due nuovi appuntamenti nella Sala Grande di piazza Verdi. Il 28 giugno alle 21, il canto lirico, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanitĂ , sarĂ ancora protagonista della serata di gala Opera in concerto. Sul podio dell’Orchestra salirĂ . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

OPERA IN CONCERTO e OLIMPO – SERATA DI DANZA sono i due nuovi appuntamenti dell'Estate del Teatro Massimo in programma il 28 e 29 giugno alle ore 21 nella Sala Grande Teatro Massimo

Il Teatro Massimo celebra l'estate tra lirica e danza, due serate all'insegna dell'eccellenza artistica

Al Teatro Massimo di Palermo il gala Opera in Concerto e "Olimpo – Serata di Danza"