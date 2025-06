Open Città di Grosseto Si gioca in via Cimabue

Dal ???? al ???? luglio, il cuore del tennis centro-italiano batte forte a Grosseto con l’Open Città di Grosseto. Organizzato dal Circolo Tennis di via Cimabue, questo torneo di singolare maschile promette emozioni e sfide degne dei grandi palcoscenici, grazie a un montepremi di 5.500 euro e partecipanti provenienti da tutta la regione. Prepariamoci a vivere un’edizione imperdibile di passione e talento, dove i migliori si sfideranno per conquistare il titolo e il prestigio.

TENNIS Tremilacinquecento euro di montepremi e tennisti che arriveranno da tutto il centro Italia. Da oggi al 13 luglio torna il torneo di tennis Open Città di Grosseto, organizzato dal Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue e giunto alla sua quinta edizione. Si tratta di un torneo di singolare maschile che da anni si è ritagliato una piccola fetta di notorietà in regione, ed anche fuori. Il tabellone sarà strutturato nel seguente modo: vari tabelloni di selezione o di estrazione concatenati con conclusione delle sezioni intermedie. Le sezioni intermedie verranno organizzate unicamente per i giocatori che presteranno il loro consenso. 🔗 Leggi su Lanazione.it