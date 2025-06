Ondate di calore la Regione Lazio vara il piano operativo per la prevenzione

Roma, 28 giugno 2025 – La Regione Lazio anticipa l’arrivo dell’estate con il nuovo “Piano Operativo per la Prevenzione degli effetti delle ondate di calore 2025”. In vigore fino al 20 settembre, con eventuale proroga, questo piano mira a salvaguardare la salute dei più vulnerabili, adottando misure innovative e tempestive. Un passo deciso per affrontare con efficacia le sfide climatiche in arrivo e proteggere la nostra comunità.

Roma, 28 giugno 2025 – E’ partito oggi, in anticipo rispetto a quanto avvenuto gli scorsi anni, il “Piano Operativo per la Prevenzione degli effetti delle ondate di calore 2025”. Il Piano resterà operativo fino al 20 settembre, con possibilità di estensione in base alle condizioni climatiche. Le misure sono messe in atto per la p revenzione degli effetti negativi del caldo sulla salute, in particolare nelle persone anziane e fragili, attraverso un sistema strutturato di allerta, sorveglianza attiva e presa in carico territoriale. Nello specifico, sono stati attivati tutti sistemi di allerta HHWWS (Heat Health Watch Warning Systems) in sei città: R oma, Latina, Viterbo, Frosinone, Rieti, Civitavecchia, con bollettini di rischio pubblicati quotidianamente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

