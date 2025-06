Ondata caldo in Europa turisti a Roma rimediano con gelato e fontane

L'Europa affronta un'ondata di calore record, e Roma si trasforma in un'oasi di frescura. Tra gelati ghiacciati e fontane rinfrescanti, turisti e residenti cercano sollievo tra le vie della Città Eterna, che non delude mai in questo momento di caldo torrido. Una scena che mette in evidenza come, anche nei giorni più caldi, Roma continui a sorprendere con il suo fascino unico.

Roma, 28 giu. (askanews) - Un'ondata di calore sta colpendo tutta l'Europa, Italia compresa dove nel weekend e in particolare domenica, 21 città sono da bollino rosso. Fra queste Roma, dove migliaia di turisti cercano il fresco all'ombra, mangiando gelati o grazie alle fontanelle che, fanno notare, "per fortuna a Roma non mancano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ondata caldo in Europa, turisti a Roma rimediano con gelato e fontane

In questa notizia si parla di: roma - ondata - europa - turisti

Prima ondata di caldo dell’estate a Roma e nel Lazio, l’esperto: “Temperature fino a 38 gradi” - L'estate 2025 si presenta con una vera e propria ondata di calore che sta infuocando Roma e il Lazio.

? Il caldo non è solo una sensazione: è un’emergenza sanitaria e climatica. Oggi al Campidoglio abbiamo affrontato uno dei temi più urgenti per Roma e per tutte le città europee: come adattarci alle ondate di calore sempre più frequenti e violente. Insieme Vai su Facebook

Ondata caldo in Europa, turisti a Roma rimediano con gelato e fontane; Ondata caldo in Europa, turisti a Roma rimediano con gelato e fontane; Meteo, caldo africano in arrivo con punte fino a 37 gradi: ecco le città più roventi.

Ondata caldo in Europa, turisti a Roma rimediano con gelato e fontane - Un'ondata di calore sta colpendo tutta l'Europa, Italia compresa dove nel weekend e in particolare domenica, 21 città sono da bollino rosso. Da libero.it

Caldo record a Roma, oggi la temperatura supera i 38 gradi. Il ministero della Salute: «Allerta salita al livello 3» - Mini ventilatori portatili da brandire come amuleti, ombrellini parasole, copricapi di ogni tipo, borracce e creme solari. Riporta ilmessaggero.it