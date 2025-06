Ondata caldo in Europa a Siviglia oltre 40 gradi

L'estate in Europa si fa sentire con forza, e Siviglia si trova nel cuore di questa ondata di caldo record, con temperature che superano i 40 gradi. La città , nota per la sua bellezza e il clima vivace, si trova a fronteggiare una sfida senza precedenti che coinvolge l'intero continente. Come reagirà Siviglia a questo caldo estremo? È il momento di scoprirlo, mentre il continente si prepara ad affrontare le sue giornate più calde.

Siviglia, 28 giu. (askanews) -La Spagna, insieme ad altri Paesi europei, è alle prese con la prima ondata di caldo dell'anno, con temperature che dovrebbero superare i 40 gradi, soprattutto nel sud. Queste immagini arrivano da Siviglia, una delle città più amate dell'Andalusia dai turisti e più colpite dalle temperature elevate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ondata caldo in Europa, a Siviglia oltre 40 gradi

Temperature molto elevate affliggono l'Europa occidentale, dove in molti casi sono stati raggiunti record assoluti di temperatura per il mese di giugno. Su queste regioni d'Europa il caldo intenso continuerà ancora per diversi giorni.

