Ondata caldo in Europa a Parigi attesi picchi di 42 gradi

L'Europa si prepara a fronteggiare un’ondata di caldo senza precedenti, con Parigi che si appresta a raggiungere temperature record di 42 gradi. Questa ondata di calore, simbolo dei cambiamenti climatici in atto, sta mettendo a dura prova le grandi città e la loro resilienza. In un contesto di crescente emergenza ambientale, è fondamentale capire come affrontare e mitigare gli effetti di questa crisi climatica.

Parigi, 28 giu. (askanews) - Nuovi picchi di calore sono attesi in alcune zone d'Europa, in particolare in Italia, dove una ventina di grandi città sono in allerta per questo fine settimana, e in Francia, dove c'è un rischio alto di incendi nel sud-est, un'ulteriore dimostrazione del numero crescente e dell'intensificazione dei periodi di temperature anomale a causa del global warming. Queste immagini arrivano dalla capitale Parigi dove sono attesi picchi fino a 42 gradi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ondata caldo in Europa, a Parigi attesi picchi di 42 gradi

