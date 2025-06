On the road La vacanza più libera e sostenibile

On the road, la vacanza diventa libera e sostenibile, un'occasione unica per riscoprire il contatto con la natura e vivere momenti di autentico relax. Con l’estate che fa capolino, è il momento perfetto per programmare avventure in casa mobile, seguendo i consigli di Gloria Oppici, brand manager del Salone internazionale del Camper di Parma. "Muoversi su veicoli ricreazionali permette di godere di libertà e flessibilità , si può decidere dove fermarsi e per quanto tempo si vuole. Grazie a questi veicoli..."

Con l’estate è arrivato il tempo di tornare a programmare rilassanti e soprattutto divertenti vacanze con la propria casa viaggiante, possibilmente a diretto contatto con la natura. La vacanza ideale secondo Gloria Oppici, brand manager del Salone internazionale del Camper di Parma. "Muoversi su veicoli ricreazionali permette di godere di libertĂ e flessibilitĂ , si può decidere dove fermarsi e per quanto tempo si vuole. Grazie a questi veicoli si possono fare esperienze a contatto diretto con la natura e soggiornare in luoghi immersi nel verde. Inoltre il camper favorisce la convivialitĂ e la condivisione di esperienze uniche, offrendo momenti di qualitĂ in famiglia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - On the road. La vacanza piĂą libera e sostenibile

In questa notizia si parla di: vacanza - road - libera - sostenibile

Il nuovo marchio turistico “Varazze – All Season Holidays” e la una campagna di comunicazione sulla “brezza della vacanza”, ispirano l’estate 2025 di #Varazze, gioiello della Riviera Ligure di Ponente. Affacciata sul Mar Ligure e protetta alle spalle dalle altur Vai su Facebook

On the road. La vacanza più libera e sostenibile - Con l’estate è arrivato il tempo di tornare a programmare rilassanti e soprattutto divertenti vacanze con la propria casa ... Secondo quotidiano.net

Se sognate una vacanza rilassante, autentica e sostenibile queste sono le mete per voi - Il turismo slow è la risposta al bisogno di viaggi rilassanti e fuori dalle rotte del turismo di massa: ecco le destinazioni da visitare ... Da grazia.it