On the Battlefield

sempre così. Sul ring, la lotta è anzitutto dentro di noi: tra forza e paura, tra determinazione e dubbio. Questa non è una semplice battaglia fisica, ma un duello interiore che può fare la differenza tra cadere e risalire. Ed è proprio in quei momenti di incertezza che si rivela il vero spirito del campione. Perché, alla fine, ciò che conta davvero è come si reagisce quando tutto sembra andare storto.

E’ sempre la stessa cosa. Quando sei un pro Wrestler e sei sul Ring, è sempre la stessa cosa. Il tuo avversario, davanti a te, si appresta ad assestarti la sua manovra, buttarti giù e poi via, è il tuo turno. Non cambia stavolta. Di fronte a me c’è il mio avversario, mi afferra, mi butta giù, io incasso, sono pronto a rialzarmi, ma c’è qualcosa che non va. Qualcosa non si muove, o meglio si muove male. Qualcosa, dentro, si muove male. Non era così quando iniziò, Gary. I suoi allenatori a scuola, all’università, gli raccomandavano sempre di rialzarsi il più in fretta possibile. Doveva farlo perché era in quel momento che il suo avversario, dopo aver scaricato tutta la sua forza per l’attacco, doveva prendersi qualche secondo per rifiatare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - On the Battlefield

In questa notizia si parla di: battlefield - cosa - avversario - stessa

Ma cosa sta succedendo? Vai su Facebook

Battlefield 4 - Provato - PC - 123500.

Battlefield 5 – Cosa vorremmo in… - Rubrica (14 Ottobre 2015) - Pochi mesi fa Electronic Arts ha svelato la presenza di un progetto legato alla serie Battlefield: cosa dobbiamo aspettarci? Da multiplayer.it

Battlefield 6: presentazione in arrivo! Tutto quello che sappiamo finora - Battlefield 6 sta infine per essere presentato in forma ufficiale: EA ha annunciato l'evento per il 9 giugno 2021, ma vediamo cosa sappiamo fin qui. Riporta multiplayer.it