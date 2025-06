Omicidio di Garlasco | nuove tracce di Dna e un nuovo supertestimone sull’arma del delitto

Il mistero avvolge ancora il delitto di Garlasco, con nuove tracce di DNA e un supertestimone che potrebbero rivoluzionare le indagini. A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso riaccende l’attenzione, tra dubbi e rivelazioni sorprendenti. Le scoperte recenti promettono di svelare dettagli inediti, alimentando speranze e interrogativi sulla verità dietro questa tragica vicenda. La domanda ora è: chi ha davvero commesso il delitto?

Da mesi il delitto di Garlasco è al centro di centinaia di dibattiti, polemiche e insinuazioni di ogni genere. Dopo la riapertura del caso a 18 anni dal brutale assassinio di Chiara Poggi, le nuove indagini stanno portando alla luce sempre piĂą stranezze: nuove prove, oggetti, tracce e impronte mai repertate in questi anni, su cui il procuratore di Pavia Fabio Napoleone sta cercando di fare chiarezza. Com’è noto, attualmente l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio è l’allora fidanzato della vittima Alberto Stasi, che sta scontando la pena in carcere, anche se dall’apertura delle indagini un nuovo nome è ora al centro della cronaca: Andrea Sempio. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Omicidio di Garlasco: nuove tracce di Dna e un nuovo supertestimone sull’arma del delitto

Garlasco, udienza per l’incarico ai consulenti per se stabilire se le tracce di Dna sono utilizzabili - Oggi a Pavia si svolgerà un'udienza cruciale nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo le recenti perquisizioni, i consulenti saranno chiamati a valutare l'utilizzabilità delle tracce di DNA rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi, un passo fondamentale per la continuazione del processo e la ricerca della verità .

