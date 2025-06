Omicidio di Busto Mirti resa ancora in silenzio L’avvocato | Indizi non concordanti

Il mistero avvolge ancora l'omicidio di Davide Gorla, il commerciante di Busto Arsizio brutalmente accoltellato nel suo negozio. Emanuele Mirti, fermato e interrogato, ha scelto di non rispondere, lasciando aperti piĂą dubbi che mai. Tra indizi inconcludenti e sospetti, il caso si infittisce, mantenendo la comunitĂ in trepidante attesa di chiarimenti. La veritĂ emergerĂ solo con ulteriori approfondimenti...

Busto Arsizio (Varese) – Si è avvalso della facoltĂ di non rispondere anche davanti al gip Stefano Colombo, il 50enne di Castellanza, Emanuele Mirti, fermato per l'omicidio di Davide Gorla, commerciante di 64 anni accoltellato a morte nel pomeriggio di mercoledì scorco nel suo negozio di via Milano a Busto Arsizio, in provincia di Varese. L' interrogatorio è durato in tutto 30 minut i. “La scelta di avvalersi della facoltĂ di non rispondere (così come giĂ avvenuto nel corso dell'interrogatorio davanti al procuratore Carlo Nocerino, ndr ) deriva dal fatto che a nostro parere ci sono degli indizi non concordanti tra loro che sono meritevoli di essere approfonditi attraverso indagini difensive - ha spiegato l'avvocato Roberta Bono, che assiste Mirti - Ciò non esclude che in futuro non si possa decidere di chiedere di essere sentiti dal pm”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Busto, Mirti resa ancora in silenzio. L’avvocato: “Indizi non concordanti”

In questa notizia si parla di: omicidio - busto - mirti - resa

Omicidio a Busto Arsizio, titolare di una cartoleria ucciso a coltellate e aggressore in fuga - Una tragica notte scuote Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove il titolare di una cartoleria è stato brutalmente ucciso a coltellate.

Omicidio di Busto, Mirti resa ancora in silenzio. L’avvocato: “Indizi non concordanti”; Omicidio di Busto Arsizio: Mirti non parla; Commerciante ucciso a Busto Arsizio, fermato l’inquilino della vittima: si ipotizza un movente economico.

Omicidio di Busto, Mirti resa ancora in silenzio. L’avvocato: “Indizi non concordanti” - L’uomo fermato per l’assassinio di Davide Gorla, il commerciane ucciso a coltellate nel suo negozio, non risponde al gip. Si legge su ilgiorno.it

Dietro l’omicidio a Busto Arsizio potrebbero esserci affitti non pagati: “Emanuele Mirti era inquilino di Gorla” - Emanuele Mirti è stato fermato con l'accusa di omicidio per la morte di Davide Gorla, accoltellato nel suo negozio in via Milano a Busto Arsizio ... Si legge su fanpage.it