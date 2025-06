Oltre il 70% dei preti cattolici è gay lo studio su 156 sacerdoti tra Usa e Canada | solo il 27% si dichiara eterosessuale

Uno studio sorprendente pubblicato sulla rivista Pastoral Psychology svela che oltre il 70% dei sacerdoti cattolici intervistati in USA e Canada si identifica come gay, con solo il 27% che si dichiara eterosessuale. Questi dati rivelano una realtĂ spesso nascosta, mettendo in discussione le percezioni tradizionali sulla vita sacerdotale e aprendo un importante dibattito sulla diversitĂ nel mondo ecclesiastico. Un risultato che invita alla riflessione e al dialogo.

Dei 156 partecipanti, 105 sacerdoti (67,3%) si sono dichiarati omosessuali, 42 (26,9%) eterosessuali e 9 (5,8%) bisessuali Uno studio pubblicato sulla rivista Pastoral Psychology rivela che oltre il 70% dei sacerdoti cattolici intervistati negli Stati Uniti e in Canada si identifica come gay. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Oltre il 70% dei preti cattolici è gay", lo studio su 156 sacerdoti tra Usa e Canada: solo il 27% si dichiara eterosessuale

In questa notizia si parla di: sacerdoti - oltre - cattolici - studio

Italiani di fatto ma non di diritto Nelle scuole italiane ci sono oltre 900mila alunni stranieri: di questi, il 65% è nato nel nostro Paese. Sono italiani di fatto ma non di diritto: le differenze con i coetanei, legate all'assenza della cittadinanza, emergono col passar Vai su Facebook

Sarebbe bello se ogni volta che proclamiamo il Credo ci sentissimo uniti ai cristiani di tutte le tradizioni!; «Sono 1.200 i preti pedofili»: il report sulle violenze nascoste nella chiesa; Burundi: la testimonianza di fraternità , oltre le etnie, di 44 martiri cattolici.

Preti gay, il 67% dei sacerdoti si dichiara omosessuale: l’indagine di Marco Marzano - Il documento “Roman Catholic Gay Priests” offre un’analisi approfondita sulla presenza e l’esperienza dei sacerdoti omosessuali all’interno della Chiesa Cattolica. Come scrive gay.it

Le 5 differenze tra cattolici e ortodossi: quali sono - Sacerdoti cattolici e sacerdoti ortodossi; Il pane eucaristico: il significato nell'ortodossia; La Chiesa cattolica trae le sue origini dalla comunità cristiana di Roma, che si sviluppò intorno al I ... Riporta supereva.it