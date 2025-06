Oltre a darvi i soldi che altro devo fare? Sicilia i guai del ras FdI indagato per corruzione

In Sicilia, il caso Ras FDI scuote l’intera regione: tra intercettazioni, incontri riservati e accuse di corruzione, emerge un quadro inquietante sulla rete di potere che si cela dietro le quinte. Ma c’è di più: cosa significa tutto ciò per la politica e i cittadini? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che mette in discussione la trasparenza delle istituzioni.

Nelle carte della Finanza le intercettazioni in casa e gli incontri riservati del presidente dell’Assemblea Galvagno con la sua rete d’affari. È indagato per corruzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Oltre a darvi i soldi che altro devo fare?”. Sicilia, i guai del ras FdI indagato per corruzione

