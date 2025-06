Oltre 800 occhiali usati donati ai paesi più poveri | ottici e farmacie in prima linea

Oltre 800 occhiali usati donati ai paesi più poveri: un gesto di grande solidarietà che coinvolge ottici e farmacie, in prima linea nella missione umanitaria. Da Fasano al Piemonte, il progetto si espande per regalare a chi ne ha più bisogno una vista nuova, migliorando la qualità della vita di molte persone. Un esempio concreto di come la generosità possa abbattere barriere e creare ponti di speranza.

FASANO - Un ponte di solidarietà che da Fasano arriva fino in Piemonte, per poi raggiungere chi, nei paesi in via di sviluppo, non può permettersi un paio di occhiali. È questo il risultato dell'importante campagna di raccolta promossa dal Lions Club e dal Leo Club di Fasano che, nell'anno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il Service “Progetto Italia” è a disposizione di ogni Lions Club ed è nato per fornire occhiali gratuitamente, e nelle tipologie richieste, direttamente a : istituzioni, enti, strutture, associazioni, nonché famiglie bisognose che i Club hanno individuato sui loro territori Vai su Facebook

