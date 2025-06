Oltre 80.000 minori lavorano in Italia | nel 2023 quasi 19.000 denunce di infortunio 6 i casi mortali

Oltre 80.000 minori lavorano in Italia nel 2023, con quasi 19.000 denunce di infortunio e 6 casi mortali. Il Terzo Report Statistico dell’Osservatorio UNICEF, frutto di una collaborazione tra università e istituzioni come INPS, ISTAT e INAIL, analizza attentamente questa realtà tra i giovani 15-17 anni, evidenziando un fenomeno che richiede urgente attenzione e interventi mirati per proteggere le future generazioni. Rispetto alle edizioni precedenti, viene...

Il Terzo Report Statistico dell’Osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile analizza il fenomeno del lavoro tra i minori in Italia nel periodo 2019-2023. Il documento è frutto di una collaborazione tra l’Università degli Studi di Salerno e diverse istituzioni pubbliche (INPS, ISTAT, INAIL) e si concentra sull’attività lavorativa dei giovani tra i 15 e i 17 anni. Rispetto alle edizioni precedenti, viene introdotta una sezione dedicata alle denunce di infortunio specifiche per questa fascia d’età , grazie alla recente estensione dei dati resi disponibili da INAIL. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

