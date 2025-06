Oliver Tarvet giocherà Wimbledon da numero 719 ma perderà una valanga di soldi a causa di una regola

Oliver Tarvet, il sorprendente tennista inglese che ha conquistato un posto a Wimbledon partendo dal ranking 719, si prepara alla sfida del primo turno contro un altro qualificato. Tuttavia, una regola limitante potrebbe impedire a Tarvet di incassare più di 8.500 euro, indipendentemente dal risultato. Questa singolare norma sta facendo discutere e mette in luce le strategie e le sfide di giocatori emergenti nel circuito. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda intrigante.

