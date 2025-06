Olio bollente in faccia al killer delle escort indagati 3 agenti del carcere | Non lo hanno protetto

Un episodio inquietante scuote il sistema carcerario italiano: olio bollente in faccia al killer delle escort durante un'aggressione nel carcere di Prato. Nonostante i rischi, tre agenti sono finiti sotto indagine per aver forse mancato di proteggere adeguatamente Vasile Frumuzache. Un caso che solleva dubbi sulla sicurezza e sul rispetto delle procedure, portando alla luce le criticità di un sistema che deve garantirne l'incolumità di tutti.

Per l'aggressione nel carcere di Prato a Vasile Frumuzache, il 32enne romeno reo confesso degli omicidi delle connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, tre agenti della polizia penitenziaria risultano indagati per rifiuto di atti d'ufficio e lesioni colpose. I tre agenti indagati sono un. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: agenti - indagati - carcere - olio

New York, italiano sequestrato e torturato: due agenti indagati. Uno è nella scorta del sindaco Adams - Un nuovo inquietante capitolo emerge dal caso di Michael Valentino Teofrasto Carturan, l'italiano sequestrato a New York.

Vasile Frumuzache, il trentaduenne reo confesso dei femminicidi di Denisa Paun e Ana Maria Andrei, è stato aggredito nel carcere di Prato venerdì mattina 6 giugno: un detenuto gli ha versato dell’olio bollente in volto. A rendere noto l’episodio è la procura di Vai su Facebook

Killer delle escort aggredito con olio bollente in carcere: ora ci sono tre agenti penitenziari indagati; Aggressione in carcere all'omicida di Denisa, tre agenti indagati; Denisa Adas, 3 agenti indagati per l'aggressione in carcere a Vasile Frumuzache.

Killer delle escort aggredito con olio bollente in carcere: ora ci sono tre agenti penitenziari indagati - Nonostante le disposizioni della procura, un detenuto ha potuto versare olio bollente sul reo confesso. Scrive lanazione.it

Vasile Frumuzache ustionato con olio bollente in carcere, indagate tre guardie: «Non sono riuscite a proteggerlo» - Per l'aggressione ai danni di Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Adas, sono ... Riporta leggo.it