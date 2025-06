Olimpiadi del Cuore Due giorni di galà con personaggi tv musica e test drive

Le Olimpiadi del Cuore tornano con un'edizione speciale, ricca di sorprese e iniziative coinvolgenti. Due giorni di divertimento, solidarietà e spettacolo tra personaggi TV, musica e emozionanti test drive, tutto immerso nel suggestivo scenario delle Apuane e del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Paolo Brosio ha svelato il programma, volto a raccogliere fondi per l’Ospedale della Pace, e questa volta promette un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Star tv, musica e intrattenimento restano a insaporire la nona edizione delle Olimpiadi del Cuore. Che avrĂ una formula rivista: quest’anno niente tornei di tennis o padel ma il trekking sulle Apuane, i test drive e il bellissimo Grand hotel Principe di Piemonte di Viareggio come centro operativo. Paolo Brosio ha ufficializzato il programma della manifestazione che si articolerĂ il 4 e 5 luglio per raccogliere fondi per l’Ospedale della Pace per tutte le religioni e tutte le etnie eretto a Medjugorje in Bosnia Erzegovina: dopo mesi di lavoro, entro fine settembre l’edilizia sanitaria sarĂ completata e a inizio 2026 saranno in funzione i primi reparti. 🔗 Leggi su Lanazione.it