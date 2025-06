Olimpiadi del Cuore 2025 | anche Valeria Marini e Fabrizio Moro a Viareggio

L’attesa è finita: l’Olimpiadi del Cuore 2025 a Viareggio si prepara a brillare con un cast stellare, tra cui Valeria Marini e Fabrizio Moro. La nona edizione del Mattone del Cuore promette di unire beneficenza, intrattenimento e solidarietà in un evento unico nel suo genere, firmato dalla Onlus di Paolo Brosio. Un’occasione imperdibile per fare la differenza, godendo di spettacoli e momenti di grande cuore.

Beneficenza Vip, intrattenimento e solidarietà possono davvero fare la differenza: ecco la 9^ edizione del Mattone del Cuore (Olimpiadi del Cuore 2025) in Versilia. Da Fabrizio Moro a Valeria Marini, passando per Giorgio Panariello, Carlo Conti e tanti altri big. Tutto pronto per il blasonato appuntamento mondano e benefico organizzato dalla omonima onlus ideata dal giornalista e personaggio Tv Paolo Brosio nella sua splendida e inimitabile Versilia. Ieri mattina si è svolta al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio la conferenza stampa di presentazione. L’appuntamento 2025 annuncia l’ormai vicinissimo raggiungimento di un lusinghiero risultato. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it