Olimpiadi cybersicurezza Un cesenate d’argento

Quattro studenti italiani conquistano il podio alle Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity a Singapore, segnando un trionfo storico per l’Italia nel settore della sicurezza digitale. Con talento e determinazione, i giovani talenti del Cybersecurity National Lab si sono distinti tra 150 concorrenti provenienti da 30 paesi, dimostrando che il nostro Paese è una vera eccellenza globale in questo campo cruciale. La vittoria italiana si conclude così con orgoglio e speranza per il futuro tecnologico del nostro territorio.

Quattro studenti italiani sul podio delle Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity. Si conclude così la due giorni di Singapore che ha ospitato la prima edizione della competition con la partecipazione di 150 talenti provenienti da 30 paesi del mondo. Sul podio la squadra capitanata da Gaspare Ferraro e Matteo Rossi del Cybersecurity National Lab del Consorzio nazionale interuniversitario per l’Informatica, così composta: medaglia d’oro a Jacopo Di Pumpo dell’Itsos ’Marie Cuire’ di Cernusco sul Naviglio e a Leonardo Mattei del liceo Scientifico ’Antonio Labriola’ di Roma; medaglia d’argento a Alan Davide Bovo dell’Istituto Superiore ’Pascal Comandini’ di Cesena e a Stefano Perrucci dell’Istituto Tecnico ’Enrico Fermi’ di Francavilla Fontana (Brescia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Olimpiadi cybersicurezza. Un cesenate d’argento

In questa notizia si parla di: olimpiadi - cybersicurezza - cesenate - argento

Olimpiadi Internazionali di Cybersicurezza: studente brindisino rappresenterà l'Italia - Stefano Perrucci, talentuoso studente di Erchie iscritto all’Itt Fermi di Francavilla Fontana, si prepara a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Cybersicurezza a Singapore.

Olimpiadi di cybersecurity, premiati quattro studenti italiani; Cybersicurezza, 4 studenti italiani sul podio delle olimpiadi; Cesena, al “Pascal” due argenti e un bronzo alle olimpiadi di Cybersicurezza.

Olimpiadi di cybersecurity, premiati quattro studenti italiani - Due medaglie d’oro e due medaglie d’argento per i quattro studenti italiani sul podio delle Olimpiadi Internazionali di Cybersecurity. Lo riporta ilsole24ore.com

Olimpiadi 2026, patto per la cybersicurezza - Il Giorno - Sottoscritto il protocollo quadro per la sicurezza informatica delle Olimpiadi MilanoCortina 2026. Segnala ilgiorno.it