olimpia milano lo staff perde tomic brown nel mirino per un play esperto

L’Olimpia Milano si prepara a rivoluzionare il suo staff tecnico, lasciando il posto a nuovi volti e strategie. La partenza di Milan Tomic, assistente serbo arrivato nel 2023, apre le porte a un nuovo play esperto che possa rafforzare la squadra. Con possibili ritorni come quello di Andrea Cinciarini e nuovi arrivi pronti a portare vittorie, i prossimi mesi si annunciano decisivi per il futuro del club.

Si smuove ancora qualcosa nello staff tecnico dell' Olimpia Milano: un po' a sorpresa dopo le conferme di qualche giorno fa, non ci sarà più Milan Tomic, l'assistente serbo arrivato nel 2023, che tornerà in patria alla Stella Rossa Belgrado. Dunque un'altra casella dello staff da rimpiazzare, si è fatto il nome anche dell'ex capitano Andrea Cinciarini, che potrebbe ritirarsi dal parquet. Arriveranno invece freschi di successi in campo nazionale Marko Guduric e Devin Booker, entrambi campioni e protagonisti fino all'ultimo rispettivamente in Turchia con il Fenerbahce e in Germania con il Bayern Monaco.