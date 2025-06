Olanda summit NATO | l’Ucraina è quasi passata di moda

Negli ultimi anni, l'Ucraina ha dominato le cronache dei summit NATO, simbolo di solidarietà e supporto incondizionato. Tuttavia, questa volta, la sua posizione si è affievolita, lasciando spazio a nuove dinamiche internazionali. Il comunicato ufficiale, pur mantenendo alcune frasi di rito, riflette un cambiamento di scenario che potrebbe influenzare le future alleanze e strategie di sicurezza. È un segnale che richiede attenzione e analisi approfondite.

Ai summit della NATO degli ultimi anni l'Ucraina aveva sempre avuto un posto d'onore. Anzi veniva messa al centro dei discorsi e delle dichiarazioni degli Stati membri dell'Alleanza, che si dicevano disposti a fornirle tutto il necessario per tutto il tempo che sarebbe servito. Quest'anno, invece, Kiev è scivolata mestamente in secondo piano, sebbene venga ancora ricordata negli slogan triti e ritriti di alcuni politici europei. Il comunicato finale Il segnale più evidente che Kiev ha perso i favori dell'Alleanza Atlantica è la menzione piuttosto vaga ricevuta nel documento finale del summit tenutosi all'Aia il 24 e il 25 giugno.

In questa notizia si parla di: summit - nato - ucraina - olanda

