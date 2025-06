Ogni anno troppe persone annegano in laghi e piscine | i consigli utili

Ogni anno, troppe persone rischiano la vita in laghi e piscine. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con nove Regioni italiane, ha lanciato una campagna di prevenzione con un video dedicato. In vista delle vacanze estive, conoscere i consigli utili può fare la differenza tra divertimento e tragedia. Per garantirsi momenti di relax in sicurezza, è fondamentale adottare le giuste precauzioni e sensibilizzare chi ci sta accanto.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha lanciato una campagna di prevenzione degli annegamenti realizzando un video in collaborazione con nove Regioni italiane: Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e Sicilia. In previsione delle vacanze. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

