Oggi si apre ufficialmente la stagione all’ippodromo Sesana, un evento imperdibile che illuminerà la città termale con emozioni e ricordi. Tra corse mozzafiato e celebrazioni di grandi personaggi locali, l’atmosfera si fa ancor più magica con spettacoli collaterali e il fantastico show dei fuochi d’artificio a mezzanotte. L'evento promette di essere un viaggio tra tradizione e innovazione, lasciando il pubblico entusiasta e desideroso di tornare.

Cavalli in pista ricordando i grandi personaggi della città termale. Stasera al Sesana andrà in scena il primo convegno della stagione, con partenza della prima corsa alle 20,20 (i cancelli apriranno invece alle 18). Una riunione impreziosita dagli eventi collaterali, a cominciare dai sempre spettacolari fuochi d’artificio alla mezzanotte. Come detto le corse saranno intitolate a grandi personaggi cittadini, il professor Dino Scalabrino, Sirio Maccioni, Celeste Aida Zanchi, Nori Andreini Galli e Raul Bellandi. La corsa di maggior dotazione è invece il premio Compleanno di Montecatini ed è una condizionata riservata ai puledri di tre anni con in sulky i gentlemen. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oggi lo ’start’ la stagione dell’ippodromo Sesana. Il dettaglio delle prime corse sulla pista termale

