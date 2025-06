oggi la firma sul programma e poi anche le liste del pd

Oggi segna un momento cruciale per il centrosinistra con la firma del programma dell’Alleanza del Cambiamento alle 10.30 presso la sede di Matteo Ricci ad Ancona. Un passo decisivo che sancisce l’unione di 18 forze politiche unite dall’obiettivo di portare un vero e concreto cambiamento nelle Marche. La giornata promette di essere un momento di svolta, simbolo di collaborazione e rinnovamento per il futuro della regione.

Oggi sarà una giornata non da poco per il centrosinistra. Alle 10.30, nella sede elettorale anconetana di Matteo Ricci ci sarà la firma del programma dell’ Alleanza del Cambiamento. "Assieme a Matteo Ricci, europarlamentare e candidato alla presidenza della Regione Marche – si legge in una nota – saranno presenti i rappresentanti di tutte le 18 realtà politiche che hanno deciso di aderire e lavorare ad un progetto di cambiamento vero e concreto per la regione Marche: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana, Italia Viva, Più Europa, Partito Socialista Italiano, Possibile, Marche Civiche, Rifondazione Comunista, Dipende da Noi, Volt, Riformisti Marche, Nuove Marche, Demos, Movimento Socialista Liberale, Partito Repubblicano Italiano, Popolari Ancona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it