Oggi la decisione | attenzione a Pino Murgia e Marco Sansovini Castelfidardo a un tecnico giovane Si va verso la scelta definitiva

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il nuovo allenatore di Castelfidardo, con l’attenzione puntata su Pino Murgia e Marco Sansovini. Una scelta che potrebbe rivoluzionare il volto della squadra, puntando su un nome fresco e promettente, al di fuori dei soliti noti. La decisione finale si avvicina e il futuro della formazione marchigiana potrebbe dipendere proprio da questa mossa strategica, aprendo nuove prospettive per la stagione.

Oggi forse è la giornata giusta per il nuovo allenatore. Il prossimo tecnico potrebbe anche essere un nome nuovo, emergente, forse nessuno dei nomi che girano ormai da settimane. Come quelli della coppia Sauro Trillini-Gianfranco Zannini, poi Stefano Cuccù, ma attenzione anche a Pino Murgia e Marco Sansovini (che dovrebbero essere vicini al procuratore abruzzese Ettore Palantrani che potrebbe salire a Castelfidardo per ricoprire la carica di direttore sportivo) oltre a quelli di Aldo Clementi e Marco Scorsini. Più defilati i nomi di Bolzan e Lauro, perché sembrano aver deciso già per il no al Castelfidardo.