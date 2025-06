Oggi a Budapest il Pride vietato da Orban Ma ad attendere i manifestanti c’è l’estrema destra | Qui solo i normali

Oggi a Budapest, il Pride sfida il divieto imposto da Orban, mentre l’estrema destra manifesta il suo messaggio esclusivo: “Benvenuti solo i cristiani bianchi, eterosessuali, i normali”. La tensione si fa palpabile, ma la voglia di festa e di solidarietà è più forte che mai. Alle 15, centinaia di persone sfileranno nel cuore della città, dimostrando che la diversità e l’amore non si fermano davanti alle restrizioni.

"Sono benvenuti solo i cristiani bianchi, eterosessuali, i normali". Sono le dichiarazioni alla stampa del portavoce di uno dei gruppi di estrema destra che hanno raggiunto la piazza del Municipio dove alle 14.00 inizieranno a radunarsi le persone che prenderanno parte al trentesimo Budapest Pride, con l'avvio del corteo previsto per le 15, dove si prevede una partecipazione record di almeno 35mila persone che sfideranno il divieto imposto dal governo di Viktor Orban che segna una regressione senza precedenti dei diritti Lgbtq nell'Unione Europea. Inoltre, il governo ungherese ha previsto telecamere di sorveglianza lungo tutto il percorso per le multe da 500 euro ai partecipanti: telecamere appena installate sono apparse sui lampioni lungo il percorso previsto per la marcia.