Odessa droni russi colpiscono edificio | bambino salvato per miracolo

Nel cuore di Odessa, la notte si è trasformata in un dramma di guerra: i droni russi hanno colpito un edificio di 21 piani, ma il coraggio delle squadre di soccorso ucraino ha salvato un bambino tra le fiamme. In un contesto di caos e perdita, cinque vite sono state strappate e molte altre rimangono in bilico, ricordandoci quanto il conflitto possa compromettere le vite innocenti e quanto sia fondamentale la speranza di un futuro di pace.

Le squadre di soccorso ucraine salvano un bambino da un edificio residenziale di 21 piani in fiamme a Odessa, dopo un attacco russo nella notte. In tutto sono state salvate 5 persone, mentre l'allarme aereo continuava a risuonare. Le autorità locali hanno confermato che almeno due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Odessa, droni russi colpiscono edificio: bambino salvato per miracolo

In questa notizia si parla di: odessa - edificio - bambino - droni

È stata una notte di scontri quella di ieri a Odessa, in #Ucraina, dove 30 droni sono stati lanciati contro la città, ferendo almeno 17 persone. Tra lo staff AVSI presente nell’area colpita c’era Pierapaolo Bravin, che ha raccontato quanto accaduto in un’intervista a Vai su Facebook

Guerra Ucraina Russia, attacco droni a Odessa: morta una coppia. LIVE; Ucraina: due morti e 14 feriti in un attacco russo con droni a Odessa; Ucraina: raid russi su Odessa, due morti e 14 feriti.

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Drone russo contro un palazzo a Odessa: morti marito e moglie, feriti due bambini - Le notizie di sabato 28 giugno sul conflitto in Ucraina, in diretta. Riporta corriere.it

Guerra Ucraina Russia, attacco droni a Odessa: morta una coppia. LIVE - Due persone sono rimaste uccise a Odessa in un attacco compiuto da drone russo su un edificio residenziale. tg24.sky.it scrive