occupazione i falsi miti sul rapporto tra millennials e generazione z e lavoro

Roma, 28 giugno 2025 – I falsi miti sul rapporto tra Millennials, Generazione Z e lavoro continuano a distorcere la realtà, alimentando un’immagine negativa dei giovani. Tuttavia, l’ultimo studio di Grafton smonta questi stereotipi, rivelando aspettative e timori autentici delle nuove generazioni. Le evidenze forniscono un quadro più reale e meno stereotipato, offrendo alle aziende e ai policy maker strumenti concreti per valorizzare il talento giovane e promuovere un ambiente più inclusivo e motivante.

