Occupa abusivamente per anni una casa del Comune | condannata

L’occupazione abusiva di beni pubblici è un fenomeno che mette a dura prova la gestione comunale e solleva importanti questioni di legalità. Recentemente, una donna condannata a pagare 124 euro al mese per anni di occupazione illegale di una casa del Comune ha visto gli uffici agire con determinazione, notificando un atto di precetto e tentando il pignoramento. La vicenda evidenzia come la legge possa essere applicata per tutelare il patrimonio pubblico e garantire giustizia.

Occupa abusivamente una casa di proprietà del Comune per anni e viene condannata a pagare 124 euro al mese per un totale di 24 mila euro. Gli uffici di Palazzo dei Giganti hanno provato ad andare a fondo alla vicenda, notificando un atto di precetto e provando a pignorare i soldi all'inquilina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

