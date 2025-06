Obiettivo zero incidenti Le auto si scambiano informazioni sul traffico

di rendere le strade più sicure e efficienti, riducendo incidenti e congestioni. L’obiettivo è creare una mobilità intelligente e sostenibile, dove veicoli, infrastrutture e utenti collaborano in tempo reale per un futuro senza incidenti. La connessione tra questi elementi rappresenta la chiave per rivoluzionare il modo in cui ci spostiamo, portando l’innovazione al servizio di tutti.

Si parla sempre più spesso di mobilità intelligente, che avvicina modelli che guardano a sostenibilità, digitalizzazione e sicurezza per varcare una nuova frontiera del trasporto cittadino. Serve per questo sempre più connessione tra i veicoli, le infrastrutture e gli utenti. Le tecnologie V2X (Vehicle-to-Everything) ad esempio oggi abilitano soluzioni che permettono ai veicoli di comunicare tra loro e con l’ambiente circostante, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, l’efficienza del traffico e abilitare funzionalità come la guida autonoma. A supporto di questo e ad aiutare l’evoluzione del V2X, arrivano le tecnologie 5G Advanced, che possono facilitare gli scenari ad esempio di guida automatizzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Obiettivo zero incidenti. Le auto si scambiano informazioni sul traffico

In questa notizia si parla di: traffico - obiettivo - zero - incidenti

È ancora chiusa la statale 47 a Levico, dove questa mattina un camion si è ribaltato. In corso le lunghe e difficili operazioni di recupero del mezzo. Il traffico viene deviato in paese. Vai su Facebook

Obiettivo zero incidenti. Le auto si scambiano informazioni sul traffico; Parcheggio selvaggio, tolleranza zero; Un anno di Bologna Città 30: incidenti diminuiti, zero pedoni morti.

Obiettivo zero incidenti. Le auto si scambiano informazioni sul traffico - Si parla sempre più spesso di mobilità intelligente, che avvicina modelli che guardano a sostenibilità, digitalizzazione e sicurezza per ... Segnala quotidiano.net

Meno traffico e incidenti in Tangenziale: la soluzione che rivoluzionerà la guida a Napoli - MSN - Una soluzione per ridurre il traffico sulla Tangenziale di Napoli è quella sperimentata grazie al sistema sviluppato da Movyon con l’obiettivo di fluidificare le code, riducendo i tempi di ... Segnala msn.com